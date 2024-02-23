В Екатеринбурге нашли трупы зоозащитницы и ее дочери

Зоозащитницу Александру Щербакову и ее 16-летнюю дочь нашли мертвыми в их квартире в Екатеринбурге, сообщает издание E1.RU. Коллеги погибшей рассказали, что причиной смерти могла стать утечка газа. Также скончались домашние животные, которые жили в этой квартире: четыре кошки, три собаки и морская свинка. Похороны состоятся 24 февраля на Восточном кладбище на Эльмаше.

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Девочку нашли в ванной, а Сашу — в коридоре. Завтра состоятся их похороны, — сказала директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова.

В середине февраля скончался один из самых известных в стране фотографов и волонтеров Дмитрий Марков. Мужчина ушел из жизни в возрасте 41 года. Причина смерти неизвестна.

Отмечалось, что в последние дни жизни Марков испытывал давление со стороны читателей в социальных сетях. По некоторым данным, его критиковали из-за позиции по отношению к друзьям, которые стали участниками специальной военной операции ВС РФ на Украине.