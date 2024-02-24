Силовики сорвали концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде представители силовых структур пришли на концерт группы Distemper (18+) и вынудили музыкантов прекратить выступление. Об этом в социальных сетях сообщили посетители мероприятия в клубе Alcatraz.

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На инцидент также обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости». Там сообщается, что люди в масках и без опознавательных знаков на одежде вошли в клуб в разгар концерта. Они поднялись на сцену к музыкантам, после этого концерт продолжен не был.

При этом совершенно не ясно, что привлекло внимание силовиков. Уже много лет участники группы не делали громких политических заявлений.

В группе мероприятия ВКонтакте посетители также делятся своим недоумением по поводу сорванного концерта. Некоторые начинают задавать вопросы о возврате денег за билеты.