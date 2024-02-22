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Reuters: В США задержан экс-владелец ФК «Открытие» Вадим Беляев

В США предъявлены обвинения экс-владельцу банка «ФК Открытие» Вадиму Беляеву ( после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон — FM ) и его партнеру Гэннону Бонду в связи с распоряжением зарубежным имуществом президента ВТБ Андрея Костина, пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США .

Reuters: В США задержан экс-владелец ФК «Открытие» Вадим Беляев
© Frank Media

По его словам, два человека, Вадим Вольфсон и Геннон Бонд, были арестованы в Соединенных Штатах. Обвинение предъявлено заочно и Андрею Костину, который находится в санкционных списках США с 2018 года. Последний обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, а именно: в содержании двух яхт и дома в курортном городе Аспен (штат Колорадо), уточняет агентство со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена. Frank Media направили запрос в ВТБ и Вадиму Беляеву.

Кто такой Вадим Беляев?

Вадим Беляев в консорциуме с крупными бизнесменами и банками владел одной из крупнейших частных банковских групп в России — группой «ФК Открытие» — до августа 2017 года. Среди его партнеров, которые входили в капитал «Открытия», были структуры ВТБ и «Лукойла», бизнесмены Александр Мамут и Сергей Гордеев, «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, а также семья Минцев. Во второй половине 2017 года вся группа «ФК Открытие», включая банковский, брокерский, пенсионный и другие бизнесы, была санирована силами Центробанка. Непосредственно перед санацией активы группы достигали 2,5 трлн рублей. В конце 2022 года большая часть бизнеса «ФК Открытие» была продана ВТБ. Вскоре после санации Вадим Беляев эмигрировал в США, где, как выяснилось из судебных документов, сменил фамилию на Вольфсон.

Кто еще попал под подозрения?

«Министерство юстиции (США. – FM) более чем когда-либо привержено прекращению потока незаконных средств, которые подпитывают конфликт, развязанный (Владимиром. – FM) Путиным, и привлечению к ответственности тех, кто продолжает способствовать ему», — цитирует агентство заявление генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарланда.

Кроме того, обвинения предъявлены «пророссийскому украинскому олигарху» Сергею Курченко за то, что он якобы использовал подставные компании для продажи металлопродукции в США. Также американские власти пытаются конфисковать два расположенных во Флориде объекта недвижимости, которые предположительно связаны с рядом основателей попавшей под санкции строительной компании, и обвиняют резидента Швейцарии в распоряжении суперяхтой, принадлежащей российском бизнесмену Виктору Вексельбергу (находится под санкциями США).

Происшествия
Беляев Вадим Станиславович
Несис Александр Натанович
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