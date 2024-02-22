Пациент больницы угнал машину скорой помощи и пропал

В США ищут мужчину, который сбежал из больницы в городе Вудберн, штат Вирджиния, угнал машину скорой помощи и пропал. Об этом пишет Fox News.

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Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, в клинике Inova Fairfax Hospital. Около 21:30 пациент вышел из дверей лечебного учреждения в больничной сорочке и венозным катетером в предплечье. Он сразу же забрался в автомобиль частной скорой помощи и уехал на нем.

Через некоторое время машину удалось обнаружить и вернуть, однако самого сбежавшего пациента ищут до сих пор. Полиция опознала в нем 32-летнего Рики Лоу. Его доставили в больницу в понедельник после аварии на шоссе. Он находился на пассажирском сиденье разбившегося автомобиля.

Позже правоохранители обнаружили в машине наркотики и две единицы огнестрельного оружия. Предполагается, что автомобиль угнали из города Манассас. Несмотря на все усилия полиции, найти Лоу пока не удалось.