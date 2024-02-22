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Скончался водитель адвоката, в которого киллер выстрелил в Петербурге

В больнице Санкт-Петербурга умер 42-летний гражданин Узбекистана — водитель адвоката Виктора Патрушева. Об этом сообщил Telegram-канал »112».

Скончался водитель адвоката, в которого киллер выстрелил в Петербурге
© РИА Новости

«Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — уточнили в сообщении.

Мужчина привез детей юриста Виктора Патрушева, в школу. Неизвестный выстрел в него и скрылся. Свидетелями происшествия стали десятки человек. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

По данным канала, с места убийства изъяли гильзу от пистолета Макарова. По одной из версий киллер, мог перепутать водителя с самим адвокатом.

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