Власти Испании не знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не знали о проживании в испанском городе Вильяхойос российского перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщает агентство EFE.

По словам Роблес, Кузьминов приехал в Испанию самостоятельно, и власти не знали о его действиях в России.

«Он приехал свободно, и правительство не знало, что этот человек находился здесь, в Испании», — заявила она.