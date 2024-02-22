Власти Испании не знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова

Власти Испании заявили, что не знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не знали о проживании в испанском городе Вильяхойос российского перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщает агентство EFE.
По словам Роблес, Кузьминов приехал в Испанию самостоятельно, и власти не знали о его действиях в России.
«Он приехал свободно, и правительство не знало, что этот человек находился здесь, в Испании», — заявила она.
Напомним, что 9 августа прошлого года Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8, после чего направил его в сторону Харьковской области с еще двумя членами экипажа на борту. 20 февраля появилась информация о его смерти в Испании.
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