Россиянин едва не отрубил ногу ухажеру бывшей жены

Житель Екатеринбурга чуть не отрубил ногу ухажеру бывшей жены, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Поводом послужило то, что молодой человек оскорбил его, назвав в грубой форме плохим отцом.

По данным канала, 25-летний мужчина развелся с женой, с которой у него родился сын. С экс-супругой начал встречаться 21-летний молодой человек. Отцу не понравилось то, что он общается с его ребенком. На этой почве между ними возник конфликт, и новый бойфренд женщины оскорбил родительские чувства мужчины.

В ответ тот приехал к нему домой, оглушил и начал бить топором по ноге. Полицию вызвали соседи, нападавшего задержали и завели в отношении него дело о покушении на убийство. Пострадавший находится в больнице с рубленой раной.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Бурятии предотвратили нападение на школу. По его данным, охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором. Как стало известно каналу, после обеда на перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты, которую отобрал старшеклассник. По информации канала, после этого младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп.