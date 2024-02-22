Пожар произошел в подвале нежилого здания на западе Москвы

Пожар произошел в подвале нежилого здания на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Об этом Вечерней Москве в четверг, 22 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

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Прибывшие на место происшествия пожарные полностью ликвидировали возгорание в 15:37. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Накануне пожар произошел 21 февраля. В огне погибли женщина 1970 года рождения, ее 13-летний сын и пятилетний внук.

Еще один пожар произошел 20 февраля в жилом доме в Линейном проезде. Известно, что при пожаре погибли два пенсионера — мужчина 1941 года рождения и женщина 1943-го.