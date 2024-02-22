В селе Астраханской области пропал девятилетий мальчик

В Володарском районе Астраханской области ищут девятилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, ребенок ушел из дома в селе Разбугорье вечером в среду, 21 февраля, и до сих пор не вернулся.

Дом мальчика расположен рядом с рекой Чурка. Как сообщает региональная прокуратура, во время поисков на берегу обнаружили его перчатки.

По предварительным данным следствия, ребенок мог утонуть. Сейчас проводятся поисковые мероприятия с привлечением водолазов. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку по факту происшествия. Подробности инцидента выясняются.