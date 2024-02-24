В Липецке вспыхнул металлургический комбинат

Сильный пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, на предприятии в Липецке горит открытый склад угля.

«По словам очевидцев, перед пожаром в небе слышали звук пролетающего БПЛА и затем раздались взрывы», — отмечает издание.

Предварительно, никто не пострадал. Официальной информации о случившемся пока нет.