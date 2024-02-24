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СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар

Сильный пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Липецке вспыхнул металлургический комбинат
© РИА Новости

По данным СМИ, на предприятии в Липецке горит открытый склад угля.

«По словам очевидцев, перед пожаром в небе слышали звук пролетающего БПЛА и затем раздались взрывы», — отмечает издание.

Предварительно, никто не пострадал. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Каневском районе Краснодарского края загорелся камыш после падения беспилотника, площадь возгорания составила около 250 кв. м.

Происшествия
ПАО "НЛМК"
Липецк
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