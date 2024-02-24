В Липецке вспыхнул металлургический комбинат

СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар
Сильный пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, на предприятии в Липецке горит открытый склад угля.
«По словам очевидцев, перед пожаром в небе слышали звук пролетающего БПЛА и затем раздались взрывы», — отмечает издание.
Предварительно, никто не пострадал. Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в Каневском районе Краснодарского края загорелся камыш после падения беспилотника, площадь возгорания составила около 250 кв. м.