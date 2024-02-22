Иностранец провозил в российском поезде 6 кг гашиша, замаскированного под шоколад

«Подозреваемый, находясь за рубежом, познакомился с 35-летним мужчиной. Он предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 8 тысяч долларов перевезти наркотики из Москвы в Якутию пассажирским поездом, а затем на станции назначения передать их получателю, на что задержанный согласился», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.