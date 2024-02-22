Экс-глава отдела «Почты России» получила пять лет за многомиллионные хищения

В Якутии бывший руководитель группы расчета заработной платы АО «Почта России» получила пять лет колонии общего режима за многомиллионные хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Экс-главу отдела признали виновной по части 4 статьи 159.6. («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Суд также удовлетворил иск о взыскании с нее похищенной суммы, в счет возмещения будет реализовано арестованное имущество женщины.

Установлено, что должностное лицо, используя служебное положение, вывело компьютерную информацию и похитило более 40 миллионов рублей. Деньги фигурантка потратила. Уголовное дело в отношении нее возбудили сотрудники ФСБ в 2023 году.