Петербуржец в одних носках покинул вечеринку в квартире через окно

Житель Петербурга выпал из окна на вечеринке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Прохожие нашли россиянина, который лежал под окнами дома в одних носках. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом правого легкого, переломом таза и другими серьезными травмами.

В беседе с правоохранителями гости вечеринки сообщили, что ранее познакомились с выпавшим мужчиной, который представился им «Александром». После этого они отправились в квартиру к россиянину, где выпивали алкоголь.

«Около шести утра хозяин квартиры начал бегать по комнате и стучать в двери. Вскоре один из гостей увидел, что организатор вечеринки лежит на улице», — сообщается в публикации.