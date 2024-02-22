В школе под Оренбургом частично обрушилась крыша

"В 08:35 (06:35 мск) поступило сообщение о нарушении целостности конструкции кровли в средней общеобразовательной школе села Кваркено (Кваркенский район). На место для мониторинга обстановки и уточнения обстоятельств произошедшего выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Оренбургской области. Привлечены экстренные службы", - говорится в сообщении.