Рейс из Екатеринбурга в Египет отменили

«Вылет самолета А-321 из Екатеринбурга был назначен на 24 февраля в 03:20. Посадка в одноименном аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидалась в 06:35 по местному времени. Вылет авиарейса UJ-722 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.