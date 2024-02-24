Рейс из Екатеринбурга в Египет отменили

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге отменили рейс UJ-722 авиакомпании AlMasria Airlines в город-курорт Шарм-эль-Шейх (Египет), который должен был пройти ночью 24 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета А-321 из Екатеринбурга был назначен на 24 февраля в 03:20. Посадка в одноименном аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидалась в 06:35 по местному времени. Вылет авиарейса UJ-722 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Причины отмены рейса не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.