$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты четырех рейсов

Вылет четырех рейсов, в том числе и межрегионального, из аэропорта Елизово на Камчатке задержан по метеоусловиям. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта полуострова.

На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты четырех рейсов
© РИА Новости

Задержаны вылеты рейсов в Северо-Курильск, Тигиль, Оссору, Палану.

Камчатка оказалась под влиянием циклона 20 февраля. В акваториях Берингова моря и Тихого океана было объявлено штормовое предупреждение из-за волнения до 10 м, объявлена лавинная опасность в горах. Часть дорог на востоке края закрыты по метеоусловиям. Сейчас влияние атмосферного вихря на погоду в крае ослабевает.

Происшествия
Горячая новость
Елизово