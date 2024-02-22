В российском регионе уничтожили беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Богомаз уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 20 февраля Богомаз сообщал о перехвате беспилотника в небе над регионом. Он подчеркнул, что речь идет об аппарате самолетного типа. Такие дроны способны нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки, боевая часть детонирует при приближении к цели. 19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за утро попытались атаковать Брянскую область беспилотниками.