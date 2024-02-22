Россиянин ударил девочку в трамвае за отказ уступить ему место

В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина ударил девочку в трамвае, так как она отказалась уступить ему место. Об этом сообщает Е1.ru.

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«После отказа [он] очень долго и громко нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Благо девочке удалось удержаться на ногах, в противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Удар пришелся в ухо», — рассказал очевидец.

По его словам, во время конфликта кондуктор отстранилась от ситуации, хотя должна была предпринять меры. Ребенка защитил сотрудник полиции, который ехал в одном трамвае с агрессивным мужчиной.

В полиции Нижнего Тагила после случившегося начали проверку. Других подробностей о конфликте там не привели.