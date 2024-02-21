США объявили в розыск российского хакера Флинта

Российский хакер Алексей Строганов (Флинт) объявлен в розыск в Соединенных Штатах за совершение киберпреступлений, говорится в сообщении подразделения Секретной службы США в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

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По версии американских властей, Строганов по меньшей мере с мая 2007 по июль 2017 года "предположительно, состоял в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей как физических лиц, так и компаний и хищения, в числе прочего номеров дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации владельцев карт".

По утверждениям властей США, 51-летний Строганов вместе с соучастниками собирал данные, связанные с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов. По убеждению прокуратуры, россиянин якобы курировал сеть продавцов данных. Всего деятельность группы, в которую входил Строганов, по оценкам американских властей, нанесла ущерб финансовым институтам в размере $35 млн.