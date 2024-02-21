МВД потребовало арестовать троих руководителей общества глухих

"В суд поступило ходатайство следователя МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова, вице-президента этой организации Венеры Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко", - сказали в суде, добавив, что все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).