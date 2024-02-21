СМИ сообщили новые детали о жизни в Испании перебежчика Кузьминова

Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и, как предполагается, в феврале 2024 года был найден мертвым в Испании, мог обладать своего рода тайным статусом политического беженца в королевстве. Об этом пишет газета El Mundo.

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По ее версии, существует вероятность, что мужчина обладал той или иной государственной защитой в Испании. Официально власти королевства пока не подтвердили, что именно он был найден мертвым 13 февраля в провинции Аликанте.

Как добавляет El Mundo, неизвестно, как Кузьминов мог попасть в Испанию и как долго находился на территории страны. Не исключается, что он пробыл в районе, где был найден мертвым, непродолжительное время.

19 февраля информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.