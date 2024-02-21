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Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Экономическая экспертиза, проведенная по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны в размере более 906 млн рублей. ТАСС

По данным источника, изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка установила сумму до 907 миллионов рублей. А экономическая экспертиза снизила ее еще почти на миллион. Lenta.ru

22 января Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство СК и отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца — до 26 апреля. Кроме того, ей предъявили обвинение еще по одной статье УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Вечерняя Москва

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