Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Экономическая экспертиза, проведенная по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны в размере более 906 млн рублей. ТАСС

По данным источника, изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка установила сумму до 907 миллионов рублей. А экономическая экспертиза снизила ее еще почти на миллион. Lenta.ru