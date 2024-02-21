Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Экономическая экспертиза, проведенная по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны в размере более 906 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.