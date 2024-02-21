Школьник умер по пути на урок в Москве

В Москве учащийся школы № 2107 внезапно потерял сознание перед уроком английского языка. Школьный медработник и прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогли спасти мальчика.Родителям и одноклассникам будет оказана психологическая помощь, сообщила директор школы Елена Наумова. По её словам, мальчик умер на перемене 20 февраля, сообщает РИА Новости.

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«Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь», — пояснила Наумова.

По данным Telegram-канала SHOT, третьеклассник стал внезапно задыхаться, а потом потерял сознание. Известно, что у мальчика было слабое здоровье, из-за чего находился на очно-заочном обучении и редко посещал уроки.