Школьник умер по пути на урок в Москве
В Москве учащийся школы № 2107 внезапно потерял сознание перед уроком английского языка. Школьный медработник и прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогли спасти мальчика.Родителям и одноклассникам будет оказана психологическая помощь, сообщила директор школы Елена Наумова. По её словам, мальчик умер на перемене 20 февраля, сообщает РИА Новости.
«Ученик третьего класса, направляясь в кабинет на урок английского языка в сопровождении педагога, потерял сознание. Была незамедлительно вызвана скорая помощь», — пояснила Наумова.
По данным Telegram-канала SHOT, третьеклассник стал внезапно задыхаться, а потом потерял сознание. Известно, что у мальчика было слабое здоровье, из-за чего находился на очно-заочном обучении и редко посещал уроки.
Как ранее писал «ГлагоL», в Свердловской области скончался 14-летний подросток, участвовавший на открытом первенстве по боксу в Первоуральске. Школьник умер в машине скорой помощи из-за травмы, полученной во время поединка.