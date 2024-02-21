В Сочи мужчина устроил взрыв и попал в реанимацию, снимая похмелье газом

В Сочи мужчина решил снять похмелье при помощи газа, устроил взрыв в квартире и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Раздольное. Ранее судимый 22-летний россиянин, находившийся в съемной квартире, проснулся с похмельем. По неустановленной причине он решил, что его состояние может облегчить бытовой газ — мужчина его открыл. Через некоторое время в помещении прогремел взрыв.