В Красноярске прохожие спасли двух детей из горящей машины

"В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мальчика 2022 года рождения с термическими ожогами. Предварительно установлено, что мать ребенка подъехала на автомобиле "Нива" к дому на ул. Молокова. С ее слов, ей нужно было ненадолго зайти к знакомым. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 года рождения. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем", - говорится в сообщении.