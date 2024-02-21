Администрация Краснознаменска отреагировала на сообщения о взрывах

Сообщений о хлопках или взрывах на территории подмосковного Краснознаменска не поступало. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев рассказал о том, что в закрытом городе около 13 часов дня были слышны два хлопка и задрожали окна. Предположительно, это могло быть связано с переходом самолета на сверхзвук.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13.45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», - пояснили в пресс-службе.