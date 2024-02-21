Администрация Краснознаменска отреагировала на сообщения о взрывах
Сообщений о хлопках или взрывах на территории подмосковного Краснознаменска не поступало. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев рассказал о том, что в закрытом городе около 13 часов дня были слышны два хлопка и задрожали окна. Предположительно, это могло быть связано с переходом самолета на сверхзвук.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13.45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», - пояснили в пресс-службе.
Сегодня стало известно, что силовики задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. 19 февраля он заложил в припаркованную в Лобне машину взрывное устройство. Бомбу вовремя заметили и обезвредили.