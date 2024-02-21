Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за песню

«Кто-то там закричал: "Майданов грозит ядерным оружием". Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. (…) Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — пояснил Майданов.