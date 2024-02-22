На Урале сотрудница банка обманула пенсионеров на миллионы, чтобы закрыть свои долги

Как установили следователи, женщина, работая в одном из банков города на оформлении вкладов и счетов, обратила внимание на плохую финансовую грамотность пенсионеров и воспользовалась этим. Открывая вклады, сотрудница брала у пенсионеров наличные, подготавливала документы об открытии накопительного счета, а также банковской карты, объясняя это технической необходимостью. Далее женщина запрашивала у клиентов пин-коды, пришедшие им на мобильные телефоны, и обналичивала средства.