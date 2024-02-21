ФСБ задержала агента украинских спецслужб, который заминировал авто в Лобне

Силовики задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

По информации ведомства, мужчина планировал подорвать автомобиль, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов. В понедельник, 19 февраля, он заложил в припаркованную в Лобне машину взрывное устройство. Бомбу вовремя заметили.

«Самодельное взрывное устройство обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — подчеркнули в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и государственной измене, подозреваемого арестовали. Других причастных к теракту устанавливают.