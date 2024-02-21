ФСБ задержала агента украинских спецслужб, который заминировал авто в Лобне
Силовики задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.
По информации ведомства, мужчина планировал подорвать автомобиль, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов. В понедельник, 19 февраля, он заложил в припаркованную в Лобне машину взрывное устройство. Бомбу вовремя заметили.
«Самодельное взрывное устройство обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — подчеркнули в управлении.
Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и государственной измене, подозреваемого арестовали. Других причастных к теракту устанавливают.
Напомним, что 19 февраля в подмосковной Лобне ввели режим оповещения о чрезвычайной ситуации, несколько домов по улицам Мирная и Дружбы эвакуировали. Позднее в экстренных службах сообщили, что причиной стал заминированный автомобиль. Бомбу успешно обезвредили, жильцам в тот же день разрешили вернуться домой.