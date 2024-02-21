Велосипедист попал под снегоуборочную машину в Петербурге

Накануне вечером пьяный велосипедист попал под колеса снегоуборочнорй машины на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу.

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«Патрульный Петербурга» уточняет, что велосипедисту 26 лет. Врачи выявили у него автотравму, повреждение правой почки, травмирование печени, пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости) и рану губы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее четвероклассник попал под механизм снегоуборочной машины в Войковском районе Москвы. Ребенок шел домой после уроков и не заметил, как его нога попала под щетку комбайна. В день происшествия из-за выпавшей месячной нормы осадков в столице была плохая видимость. Водитель снегоуборочной машины сразу после ЧП вызвал скорую помощь, 11-летнего мальчика увезли в больницу, где ему зашили рваную рану правой голени.