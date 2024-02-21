«Где это будет, в Киеве или в Париже, из которого французское руководство недавно одобрило террор против нашего мирняка в Белгороде, — вопрос технический. Чем больше эти ублюдки дадут оружия украинским нацистам, тем меньше останется у них самих», — добавил Морозов.