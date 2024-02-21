ФСБ заявила о работе британской разведки в Херсонской области

В ФСБ заявили, что организация «Британский совет» (British Council) занималась разведкой для Украины на территории Херсонской области и использовала беженцев для сбора разведанных. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ рассказали, что разведкой «Британский совет» занимался через подконтрольные организации.

В спецслужбе считают, что «Британский совет» использовал украинских беженцев, живущих в Великобритании, чтобы получать информацию «военно-политического характера» благодаря их близким связям в Херсонской области.

Сейчас ФСБ проверяет деятельность «Британского Совета» в регионе и ведет проверку в отношении людей, которые конфиденциально сотрудничали с организацией.

В спецслужбе рассказали о гражданине России, живущем в херсонском поселке Новая Маячка, который «попал под влияние» организации. В ФСБ отметили, что в итоге он решил не участвовать в преступной деятельности и сам обратился в полицию.

«Британский совет» прекратил свою деятельность в России в марте 2018 года на фоне дела Скрипалей. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что у России нет соглашения с Британией о культурных центрах, поэтому организация работала в стране в качестве жеста доброй воли. Политический контекст изменился, поэтому теперь «странно проявлять жесты доброй воли», подчеркивал Швыдкой.