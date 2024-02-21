Названа причина задержания руководства Всероссийского общества глухих

Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) подозревают в хищении активов организации сразу в шести регионах. Об этом пишет «Коммерсант».

Накануне пресс-служба одной из старейших организаций в России сообщила о задержании президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, а также бывшего вице-президента Вадима Иванченко и других руководителей организации. В пресс-релизе отмечается, что, несмотря на задержания, «Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме».

Сегодня издание «Коммерсант» сообщило, что причиной арестов стали «махинации сразу в шести регионах с недвижимостью, принадлежавшей Всероссийскому обществу глухих».

«По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 млн руб.», - отмечается в статье.

При этом газета утверждает, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следственным департаментом МВД еще в январе 2018 года.

Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере были задержаны бывшие руководители «Балтики». Следствие попросил суд арестовать бывшего главу пивоваренной компании, а также отметило, что бывшая подчиненная экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова Елена Кузьмина скрылась за рубежом.