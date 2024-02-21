Кафе с посетителями загорелось в Братске

Пожар произошел в кафе «На опушке» в городе Братске. Здание охватило пламя, когда в нем находились люди. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Сегодня около 09:00 произошел пожар в кафе «На опушке» на улице Муханова в городе Братске. Горело одноэтажное деревянное строение на площади 400 квадратных метров. Из него эвакуировались 12 человек», – сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что к месту были отправлены 18 человек и пять единиц техники, которые быстро справились с огнем. В настоящее время пожар удалось потушить. Причина случившегося устанавливается. Пострадавшие отутствуют.