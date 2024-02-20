Актера из «Громовых» Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

Полиция Москвы сообщила о задержании 32-летнего российского актера Василия Прокопьева. При обыске у артиста обнаружили пакетик с наркотиками. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© Кадр из фильма "Сын отца народов"

Отмечается, что Прокопьева задержали в состоянии алкогольного опьянения на станции Москва-Белорусская. В ходе досмотра у актера нашли пакетик с наркотиками — как позже показала экспертиза, это был мефедрон.

«В ходе личного досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм», — рассказали в полиции.

Василий Прокопьев наиболее известен по ролям в сериале «Громовы», а также «Сын отца народов» и «Кружовник».