Актера из «Громовых» Прокопьева задержали с пакетом наркотиков
Полиция Москвы сообщила о задержании 32-летнего российского актера Василия Прокопьева. При обыске у артиста обнаружили пакетик с наркотиками. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что Прокопьева задержали в состоянии алкогольного опьянения на станции Москва-Белорусская. В ходе досмотра у актера нашли пакетик с наркотиками — как позже показала экспертиза, это был мефедрон.
«В ходе личного досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм», — рассказали в полиции.
Василий Прокопьев наиболее известен по ролям в сериале «Громовы», а также «Сын отца народов» и «Кружовник».
Ранее в Москвы задержали с наркотиками актера из сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко.
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