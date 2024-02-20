Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

Прокурор запросил девять лет колонии общего режима для режиссера Всеволода Королева, распространявшего фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в своем Петербурга.

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В ходе прений сторон режиссеру также попросили запретить администрирование интернет-сайтов и размещение какой-либо информации в сети в течение четырех лет после освобождения.

Судебный процесс над Королевым начался 17 октября 2023 года после нескольких его публикаций в соцсети «ВКонтакте». По версии обвинения, фигурант распространял фейки о Российской армии по мотивам политической и идеологической ненависти.