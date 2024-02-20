Трехлетняя девочка сбежала из детского сада в Щелкове

Трехлетняя девочка в подмосковном Щелкове самостоятельно оделась и ушла из детского сада. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 20 февраля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

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Инцидент произошел 19 февраля. Девочка вышла из детсада через открытую входную дверь. Уже на улице ее увидела соседка и отвела домой.

— Щелковская городская прокуратура по результатам проверки даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников, — заявила собеседница «ВМ».

Похожая история произошла в конце 2022 года. В салоне автобуса водитель обнаружил ребенка четырех–пяти лет без сопровождения взрослых. Поскольку мальчик ничего не рассказал ни о себе, ни о своих родителях, водитель принял решение обратиться в правоохранительные органы. Ребенок был направлен в медицинское учреждение.