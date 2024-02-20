Суд в Лондоне освободил экс-губернатора Севастополя Овсянникова под залог

Судья королевского суда лондонского района Сазерк постановил освободить под залог экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. RT на русском
Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне. "Я согласен с предложением (назначить рассмотрение дела по существу на 10 марта 2025 года - прим. ТАСС)", - отвечая на соответствующее предложение прокурора. ТАСС
31 января британская газета The Times писала, что полиция задержала в Лондоне бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января. Газета.Ru