Московский городской суд оставил в СИЗО журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Lenta.ru
Суд отказал в апелляционной жалобе, которую подала защита журналиста. Гершкович останется под стражей до 30 марта. Вечерняя Москва
Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста по делу о шпионаже, затем срок ареста продлили. О задержании Гершковича стало известно 30 марта 2023 года. ФСБ России сообщила, что он был задержан в Свердловской области при сборе информации об объектах военно-промышленного комплекса. Агентство "Москва"