Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста по делу о шпионаже, затем срок ареста продлили. О задержании Гершковича стало известно 30 марта 2023 года. ФСБ России сообщила, что он был задержан в Свердловской области при сборе информации об объектах военно-промышленного комплекса. Агентство "Москва"