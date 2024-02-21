Суд арестовал главу Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал до 8 апреля президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, сообщил «Интерфакс».

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Иванов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин и бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко. Их также арестовали до 8 апреля.

По данным газеты «Известия», уголовное дело может быть связано с незаконным отчуждением недвижимости этой организации и поборами со спортсменов-инвалидов. «Коммерсант» писал, что ущерб оценивается в 211 миллионов рублей.