Суд арестовал главу Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал до 8 апреля президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, сообщил «Интерфакс».
Иванов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин и бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко. Их также арестовали до 8 апреля.
По данным газеты «Известия», уголовное дело может быть связано с незаконным отчуждением недвижимости этой организации и поборами со спортсменов-инвалидов. «Коммерсант» писал, что ущерб оценивается в 211 миллионов рублей.
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) создана 25 сентября 1926 года. Главная задача организации — защита законных прав и интересов граждан РФ с нарушениями слуха, а также их социальная реабилитация и интеграция в современное общество. Членами ВОГ являются свыше 76 тысяч человек. В состав общества входят 82 региональных и 615 местных отделений, а также 170 региональных и местных учреждений социально-культурного назначения.