В магазине «Пятерочка» в подмосковной Старой Купавне обрушилась крыша. Об этом стало известно во вторник. 20 февраля.

По предварительным данным, при обрушении никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, передает Telegram-канал «112».

Официального подтверждения данной информации нет.

Накануне на спортивной базе в подмосковном Новогорске обрушилась крыша бассейна для синхронного плавания. При обрушении никто не пострадал.