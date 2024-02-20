Кровля двухэтажного дома загорелась в Шатуре

Кровля двухэтажного жилого дома загорелась в подмосковной Шатуре. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Огонь охватил 400 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов горящего здания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также в этот день огонь охватил склад на Калужском шоссе в Новой Москве.