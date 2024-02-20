Российский адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд

В Петербурге суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом Адвокатской палаты Ленинградской области Алексеем Калугиным, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Теперь силовики должны в течение двух недель со дня вступления решения в силу в письменном виде принести извинения Калугину.

7 ноября 2021 года сотрудники третьего отдела УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга не допустили адвоката к подзащитному активисту и писателю Андрею Дмитриеву, которого привлекли к административной ответственности после участия в несанкционированной акции. При этом Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный сообщил о желании воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями силовики лишили россиянина законной возможности на защиту.

Адвокат Александр Чангли заявил «Коммерсанту», что решение можно считать важным для всего юридического сообщества.