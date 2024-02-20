У застреленного в Испании летчика-перебежчика нашли поддельные документы

У российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, нашли поддельный паспорт. Об этом сообщает EFE.

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Близкие к расследованию источники рассказали агентству, что в найденных на теле документах значилась фамилия 33-летнего украинца. При этом Кузьминову было 28 лет.

Ранее EFE подтвердило, что убитым в Аликанте оказался именно Кузьминов. В нем нашли больше пяти пулевых отверстий.