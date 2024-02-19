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В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов

Полиция начала проверку сообщений о массовом отравлении котов во дворе жилого дома в Краснодаре.

В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
© РИА Новости

Об этом сообщили в городском УМВД России.

«На основании выявленной в интернете информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.

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