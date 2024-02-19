В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
Полиция начала проверку сообщений о массовом отравлении котов во дворе жилого дома в Краснодаре.
Об этом сообщили в городском УМВД России.
«На основании выявленной в интернете информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.