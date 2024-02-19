В Челябинске три поросенка проникли в магазин «Пятерочка». Они проследовали в алкогольный отдел, разбили несколько бутылок со спиртным и ретировались. Об этом пишет Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на пресс-службу Х5 Retail Group.

На кадрах видео, опубликованного каналом, животные спокойно идут по магазину. Один из поросят опрокидывает бутылки. После этого звери охотно употребляют алкоголь.

В пресс-службе пояснили, что посетители и сотрудники в результате «набега» не пострадали.

«Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются», — предположили в Х5 Retail Group.

Комментаторы отметили, что неожиданные визитёры «вели себя как свиньи», а сказка про трёх поросят обросла новыми подробностями.