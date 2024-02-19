Экс-совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» отправили в СИЗО

Бывший совладелец сети кофеен "Кофе хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилл Якубовский арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, где было принято такое решение. ТАСС

«Якубовскому Кириллу Вячеславовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Газета.Ru