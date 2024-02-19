Полиция задержала работников автосалона за обман людей

В МВД России после недавнего громкого задержания рассказали, как граждан, которые соблазнились на выгодные предложения продавцов автомобилей, беззастенчиво обманули на большие деньги.

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Случилось это в Удмуртской Республике, где сотрудники полиции задержали сразу всех работников автосалона, которых они вполне обоснованно подозревают в мошенничестве при продаже машин.

- Сотрудники двух подразделений - Управления уголовного розыска и Управления экономической безопасности МВД по Удмуртской Республике задержали восьмерых работников одного из автосалонов в Ижевске. Они подозреваются в мошенничестве при продаже автомобилей, - сухо прокомментировали в полиции.

В МВД рассказали, как выглядел этот обман. Точнее - было две разновидности обмана, потому как в салоне активно использовали не одну мошенническую схему. По первой схеме работники кол-центра автосалона обзванивали граждан и предлагали людям купить автомобили по очень привлекательным ценам. Плюс к этому тем, кто согласится, обещали разные бонусы и акции. Обман хорошо работал. Многие люди соглашались на предлагаемые внешне очень выгодные условия, приходили в автосалон и подписывали там договор купли-продажи.

- После детального ознакомления с заверенными документами покупатели обращали внимание, что итоговая стоимость автомобиля весьма отличалась от ранее оговоренной и была значительно завышена, - объяснили следователи.

В МВД рассказали, что у мошенников были две разновидности обмана, потому как в салоне активно использовали не одну мошенническую схему. По одной продавали авто, по другой - их скупали

Вторая криминальная схема, которую также активно применяли в этом автосалоне, заключалась в предложении клиентам обменять свое транспортное средство на выгодных условиях. В итоге аферисты покупали у граждан машины за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новый автомобиль. Вот только в договоре купли-продажи его стоимость не снижалась.

При отказе от сделки недовольным людям в салоне предлагали вернуть лишь ту сумму, за которую они продали свою автомашину. Пока полиция доказала десять таких обманов. Общий ущерб от десяти эпизодов обмана уже превысил 2,2 миллиона рублей.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых, - заявили в МВД.

В ходе обысков изъяты компьютеры, средства связи, банковские карты, документы на автомобили, чеки и многое другое. В следственном отделе ОМВД России "Завьяловский" Удмуртской Республики возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Статья эта - о крупном мошенничестве, совершенном группой граждан по предварительному сговору и о наказании сроком до 15 лет колонии.