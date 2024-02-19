$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

В Лобне отменили угрозу взрыва

В Подмосковном городе Лобне сняли угрозу взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В Лобне уничтожили найденную в машине взрывчатку
© Телеграм-канал «Mash»

По данным источника канала, взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемое взрывное устройство. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек, вскоре им разрешат вернуться в квартиры, заключил источник.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Лобне полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. По его данным, взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы.

Отмечается, что подозреваемого задержали рядом с автомобилем, в котором нашли бомбу. Его личность установлена, но пока не афишируется. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Накануне в Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в попытке взорвать автомобиль своего родственника. Из-за взрывного устройства пришлось эвакуировать жителей нескольких многоэтажек.

Происшествия
Горячая новость
Лобня
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости